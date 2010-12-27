Петербургские спасатели высадили на территории пожарных депо две тысячи тюльпанов

Более двух тысяч луковиц многолетних тюльпанов высадили на территории пожарных частей, подведомственных Правительству Петербурга. Пожарные организовали посадку цветов в рамках Общегородского месячника по благоустройству, который сейчас проходит в нашем городе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Весной тюльпаны взойдут и будут радовать сотрудников пожарно-спасательных отрядов и посетителей частей. Несмотря на то, что пожарные части, по сути, закрытие объекты, но их часто посещают с экскурсиями, в том числе дети.
Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Также во многих частях установили скамейки, посадили новые деревья, провели уборку. Например, пожарные Выборгского района посадили на своей территории несколько яблонь.
В Петербурге сейчас насчитывается 21 пожарная часть, в них работает порядка 3,5 тысяч сотрудников.
В субботу, 19 октября, петербуржцев приглашают на день благоустройства города.
Фото: pixabay
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