Петербургские спасатели высадили на территории пожарных депо две тысячи тюльпанов

Также во многих частях установили скамейки, посадили новые деревья, провели уборку.

Более двух тысяч луковиц многолетних тюльпанов высадили на территории пожарных частей, подведомственных Правительству Петербурга. Пожарные организовали посадку цветов в рамках Общегородского месячника по благоустройству, который сейчас проходит в нашем городе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Весной тюльпаны взойдут и будут радовать сотрудников пожарно-спасательных отрядов и посетителей частей. Несмотря на то, что пожарные части, по сути, закрытие объекты, но их часто посещают с экскурсиями, в том числе дети. Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Также во многих частях установили скамейки, посадили новые деревья, провели уборку. Например, пожарные Выборгского района посадили на своей территории несколько яблонь.

В Петербурге сейчас насчитывается 21 пожарная часть, в них работает порядка 3,5 тысяч сотрудников.

В субботу, 19 октября, петербуржцев приглашают на день благоустройства города.

Фото: pixabay