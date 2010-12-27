Петербуржцев приглашают на день благоустройства города

Он состоится 19 октября.

С начала месяца в Петербурге активно идет ежегодный осенний месячник по благоустройству. Городские службы наводят порядок в парках, дворах и на улицах. Об этом сообщил Жилком.

В эту субботу, 19 октября, городской штаб благоустройства приглашает петербуржцев принять участие в уборке улиц Петербурга. В мероприятии могут принять участие как трудовые коллективы, школьники, студенты, так и все желающие лично.

Адресный перечень, время и место выдачи инвентаря можно найти на сайте Жилищного комитета.

В сентябре в Невском районе благоустроили сад у Ивановского карьера.

Фото: Piter.TV