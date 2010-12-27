  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе благоустроили сад у Ивановского карьера
Сегодня, 20:08
64
nadezhda_sib

В Невском районе благоустроили сад у Ивановского карьера

0 0

Вместе сада там появилось общественное пространство.

В пятницу, 20 сентября, завершилось благоустройство территории у Ивановского карьера. Она находится между Белевским проспектом, улицами Фарфоровой, Седова и Ивановской, теперь там появилось общественное пространство.

Участок был частью проекта "Формирование комфортной городской среды". Территорию в Невском районе превратили из непроходимого болота в некоторых местах в облагороженное пространство для прогулок и отдыха. В обновленном саду появились спортивные и детские площадки, освещение и мощеные дорожки, кустарники и высаженные деревья разных пород. 

На благоустройство потратили 214 млн рублей из бюджета Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поле под Красным селом покрылось морем порченого алкоголя

Фото: pixabay.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии