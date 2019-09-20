Поле под Красным селом покрылось морем порченого алкоголя

Откуда взялось просроченное изобилие – неизвестно.

Горы банок и бутылок просроченного алкоголя обнаружили под Красным селом местные жители. Помимо алкоголя на свалке лежат консервы, печенье, банки кабачковой икры, также просроченные.

Поделившиеся видео и фотографиями красносельцы отметили, что к свалке уже "слетелись" заинтересованные в спиртном граждане. Они тащат бутылки и банки целыми пакетами. Те, кто нашли алкогольные горы пытаются привлечь внимание природоохранного ведомства и правоохранительных органов. Спасти в этом случае нужно не только землю, заваленную отходами, но и тех, кто уже начал употреблять найденную просрочку.



Ранее в парке Сосновка нашли открытый красный гроб.

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