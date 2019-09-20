"Там был Дракула": в парке Сосновка нашли открытый красный гроб

К счастью, гроб был пуст.

Неожиданная находка попалась на глаза петербуржцу, прогуливавшемуся в парке Сосновка. Репортаж с места местный житель выложил в группу "Санкт-Петербург Live" ВКонтакте.

Пустой красный гроб лежал среди деревьев, рядом с ним петербуржец нашел ведро под цвет. Пользователи в комментариях шутили, что к оставленному предмету причастны мистические герои.

"Он не пустой. Там был Дракула, но с восходом солнца он исчез", – Tanya Gorchakova

"Паночка пошла Вия искать", – Elena Kukartseva

Как выяснилось там же, в комментариях под постом, гроб служил декорацией для съемок клипа. Пользователь Tomas Vasilyev признался, что реквизит он и его друзья по съемках оставили в лесу, потому что уносить ночью его было неудобно. Некоторые комментаторы возмутились тем, что молодые люди так и не убрали реквизит из парка.

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Фото и видео: ВКонтакте