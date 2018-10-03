Золотой отель на колесах переехал с Невского к реке Глухарке

За один час отдыха хозяин прицепа просил 1,5 тысячи рублей.

Днем 20 сентября жители Петербурга заметили возле реки Глухарки в Приморском районе золотой отель на колесах. Ранее он стоял на Невском проспекте, однако владелец прицепа решил его перепарковать, чтобы избежать возможных проблем с чиновниками Центрального района.

За час отдыха хозяин фургона просил 1,5 тысячи рублей. Обстановка в так называемом отеле больше напоминает рабочий кабинет: на окнах строгие жалюзи, в углу стоит стол со стульями, а рядом офисный диван. Туалета с душем пока нет.

Пользовалась ли гостиница спросом, неизвестно. Однако пользователи интернета отметили перспективность этого проекта. "Хитро, годно, молодежно. Надо продвигать в массы", — написал один из подписчиков соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы писали, что около станции метро "Пролетарская" загорелся автомобиль.

Фото: ВКонтакте / Лахта Онлайн | Приморский район