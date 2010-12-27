Около станции метро "Пролетарская" загорелся автомобиль

Петербуржец сообщил о том, что были слышны небольшие взрывы.

Вечером 19 сентября недалеко от станции метро "Пролетарская" загорелся легковой автомобиль. Об инциденте сообщили очевидцы в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пожар в машине случился около гипермаркета. По словам свидетеля, неоднократно слышались звуки взрывов. На место прибыли правоохранители, огонь быстро ликвидировали. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский "мост глупости" поймал очередной фургон. Количество "жертв" моста перевалило за 170.

Фото: vk.com/spb_today