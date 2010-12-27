Петербургский "мост глупости" поймал очередной фургон

Большегруз проигнорировал предупреждающие таблички, как и 170 его предшественников.

19 сентября на дороге-пересечении Софийской улицы и реки Кузьминки знаменитый "мост глупости" оставил без кузова очередной фургон. Фотография смятой "Газели" появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Это была 171-я жертва строения, отмечается на страничке "моста дураков" в "Твиттере". Пользователи предположили, что на опасный проезд фургон вдохновила "Газель", которая недавно смогла проехать под этим мостом.

Некоторые комментаторы ничего смешного в ситуации не видят и считают, что глупцов со смятыми кузовами нужно наказывать.

"Водитель обязан знать габариты своего т/с. Поэтому нужно сразу лишать водительского удостоверения!", – Vyacheslav Pronin

Это первая за осень "охота" моста на фургоны. К слову, даже в электронных картах вроде 2GIS или Яндекс Мост №1 по Софийской улице уже официально обозначен под названием "мост глупости" и помечен как достопримечательность.

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Фото: ВКонтакте; Яндекс-карты