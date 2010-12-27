В петербургский автопарк поступили 20 новых автобусов с usb-зарядками

Также в салоне появились два терминала для оплаты проезда банковскими картами.

В автопарк "Пассажиравтотранса" поступили 20 двухсекционных автобусов марки "Volgabus", закупленных предприятием за счет собственных средств в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Автобусы могут перевозить 170 человек, они работают на двигателе экологического стандарта Евро-5. В данном транспорте есть все для перевозки маломобильных граждан. В салоне появились два терминала для оплаты проезда банковскими картами и usb-зарядки.

После постановки на учет в органах ГИБДД автобусы будут обслуживать жителей Красногвардейского района и пассажиров аэропорта "Пулково".

Также на дорогах Ленобласти поставят новые антивандальные остановки.

Фото: Пассажиравтотранс