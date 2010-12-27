На дорогах Ленобласти поставят новые антивандальные остановки

Более 20 точек на региональных дорогах скрасят местным жителям ожидание автобусов.

На региональных дорогах Ленобласти ожидаются новые остановки для ожидания транспорта, передает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В этом году "Ленавтодор" предложил подрядчикам делать антивандальные павильоны ярко-оранжевого цвета, чтобы их было заметно в темное время суток.

В Волховском районе, на трассе "Кириши — Городище — Волхов", устанавливают павильоны в деревнях Братовище и Запорожье, садоводствах "Лесной-7", "Восход" и "Труженик" и в поселке Волхов. На Дороге жизни во Всеволожском районе уже есть остановка в деревне Проба, и строится еще одна в Керро на пути из Грузино.

Жителям поселков Возрождение, Харитоново, Пихтовое и Заречье в Выборгском районе также не придется ждать транспорт под открытым небом. В Гатчинском районе совсем скоро установят точки ожидания автобусов в деревнях Никольское, Даймище, а также в Горбунках и Низино. Кроме того, сразу 12 павильонов дорожники поставят на дорогах "Ропша — Марьино" и "Новый Петергоф — Низино — Сашино". Остановками обзаведется и дорога "Подъезд к станции Саблино" в городе Ульяновка.

Общая стоимость работ составит около 30 млн рублей.

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Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс", ВКонтакте