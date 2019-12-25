Петербург попал в топ-3 регионов с самым молодым автопарком

Средний возраст легковушек в городе составляет 11,9 года.

К середине 2026 года в России было 47,7 миллиона легковых автомобилей, средний возраст автопарка — чуть менее 15 лет. Петербург оказался в числе регионов с самыми молодыми машинами, сообщил в Telegram-канале директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Он отметил, что лидером по "молодости" автомобилей стала Москва, где их средний возраст составляет 11 лет, на втором месте — Татарстан (11,6 года). Санкт-Петербург замкнул тройку с показателем 11,9 года.

По оценке эксперта, в Московской области средний возраст легковушек — 13 лет, а в регионах Поволжья — 12–14 лет. Отчасти это связано с большой долей современных моделей LADA.

Самый старый автопарк в регионах Дальнего Востока: на Камчатке средний возраст авто достигает 24 лет, в Приморском крае — 21,8 года, на Сахалине — 21,3 года. Более 20 лет в среднем автомобилям также в Магаданской и Амурской областях, Якутии, Забайкалье и на Алтае.

В европейской части России самый возрастной автопарк. Так, в Псковской области средний возраст составляет 17,7 года, далее идут Смоленская (16,7 года), Астраханская (16,2 года) и Орловская области (16,1 года). В Калининградской области средний возраст машин — 16 лет.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге перехватывающие стоянки и парковки готовы к осенне-зимнему сезону.

Фото: Piter.tv