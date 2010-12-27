С Невского проспекта пропал золотой прицеп "под любые нужды"

Владелец перепарковал транспорт из-за недовольства администрации.

Петербуржцы заметили исчезновение туристического фургона "под любые нужды", замеченный еще в понедельник. Он был расположен на углу с улицей маяковского.

Хозяином необычного стартапа оказался приезжий из Коми. Владелец объекта решил перепарковать собственность. Однако, он обещает вернуть золотой прицеп на место, если того захочет арендатор.

Молодой человек заявил, что не нарушает никаких законов. Однако, он решил не связываться с возможными проблемами от чиновников. Администрация Центрального районе города была недовольна выбором месторасположения фургона. Однако, предъявить ему нечего: он сдает собственность в аренду в качестве транспортного средства. Объектом незаконной торговли объект не является, а закона, устанавливающего условия использования транспорта в качестве гостиничного номера, в Северной столице не существует.

Мне проблемы не нужны, но я могу вернуть его на прежнее место в любое время, если мы с вами договоримся об аренде объясняет предприниматель

На данный момент местоположение необычного фургона неизвестно.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пулкове ждут посадки одного из крупнейших лайнеров в мире.

Фото: Вконтакте/Центральный район на комфортную среду обитания

