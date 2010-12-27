В Пулково ждут посадки одного из крупнейших лайнеров в мире

Борт китайской компании приземлится в Петербург уже вечером.

В Петербурге торжественно встретят один из крупнейших лайнеров в мире. Airbus A350 приземлится в аэропорту "Пулково" вечером 18 сентября. Мероприятие запланировано на 17:30. Об этом сообщили представители пресс-службы компании.

Известно, что самолет принадлежит китайскому перевозчику Sichuan Airlines. Впервые широкофюзеляжный борт прибудет на территорию Санкт-Петербурга. Для аэропорта готовность принять лайнер станет подтверждением соответствия инфраструктуры, технического оснащения и подготовке персонала к требованиям международных перевозок.

Ранее Piter.tv писал о том, что новые павильоны для ожидания общественного транспорта устанавливаются на региональных дорогах Ленобласти.

Фото: Piter.tv

