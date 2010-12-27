Новые павильоны для ожидания общественного транспорта устанавливаются на региональных дорогах Ленобласти

Жители поселков Возрождение, Харитоново, Пихтовое и Заречье в Выборгском районе в скором времени также смогут ждать автобус под крышей.

Новые павильоны для ожидания общественного транспорта устанавливаются на региональных дорогах Ленинградской области.

С этого года "Ленавтодор" предложил подрядным организациям делать антивандальные павильоны ярко-оранжевого цвета, которые будут заметны в темное время суток.

В Волховском районе (трасса "Кириши — Городище — Волхов") идет монтаж остановок в деревнях Братовище и Запорожье, садоводствах "Лесной-7", "Восход" и "Труженик" и поселке Волхов. На Дороге жизни во Всеволожском районе появились остановочные павильоны в деревне Проба, строится остановка в Керро на дороге "Грузино — Керро".

Жители поселков Возрождение, Харитоново, Пихтовое и Заречье в Выборгском районе в скором времени также смогут ждать автобус под крышей. В Гатчинском районе обустраиваются павильоны в деревнях Никольское, Даймище и Новом Свете. Монтируются две остановки в Горбунках и Низино. Сразу 12 остановок дорожники поставят в Низино на дорогах "Ропша — Марьино" и "Новый Петергоф — Низино — Сашино".

В городе Ульяновка в Тосненском районе две остановки появятся на дороге "Подъезд к станции Саблино".

Общая стоимость работ составляет порядка 30 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО