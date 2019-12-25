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Следователи заинтересовались падением плитки с дома в переулке Пирогова
Сегодня, 9:57
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Следователи заинтересовались падением плитки с дома в переулке Пирогова

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Решение о привлечении виновных к ответственности будет решаться после проверки.

СК РФ по Петербургу проводит доследственную проверку по факту падения плитки с фасада на женщину. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства. 

Как ранее узнал Piter.TV, элемент фасада упал прохожей на голову. Женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего. 

После случившегося специалисты осматривали фасад дома №17 в переулке Пирогова.

Piter.TV сделал карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет.

Фото: citywalls.ru

Теги: обрушение, плитка, травма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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