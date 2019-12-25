  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На голову женщине на улице Пирогова упала плитка с фасада
Сегодня, 13:09
170
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На голову женщине на улице Пирогова упала плитка с фасада

0 0

Управляющая домом рассказала, что плитка приземлилась на голову петербурженке.

С дома №17 на улице Пирогова 15-го июня обвалилась плитка. Пострадала женщина, ее увезли на снимок, узнал Piter.TV от управдома.

Часть плитки упала на голову прохожей. Женщина была в сознании, но ее забрали медики для осмотра. Сейчас на месте ведется простукивание слабодержащейся плитки. 

Дом находится в управлении ЖКС №2 Адмиралтейского района. Он был построен в 1826 году. 

В Северной столице участились случаи падения элементов фасада. Ранее Piter.TV узнал о том, почему в Петербурге обрушается лепнина и что с этим делать. 

Фото: Piter.TV 

Теги: обрушение, плитка, фасад
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии