На голову женщине на улице Пирогова упала плитка с фасада

Управляющая домом рассказала, что плитка приземлилась на голову петербурженке.

С дома №17 на улице Пирогова 15-го июня обвалилась плитка. Пострадала женщина, ее увезли на снимок, узнал Piter.TV от управдома.

Часть плитки упала на голову прохожей. Женщина была в сознании, но ее забрали медики для осмотра. Сейчас на месте ведется простукивание слабодержащейся плитки.

Дом находится в управлении ЖКС №2 Адмиралтейского района. Он был построен в 1826 году.

В Северной столице участились случаи падения элементов фасада. Ранее Piter.TV узнал о том, почему в Петербурге обрушается лепнина и что с этим делать.

Фото: Piter.TV