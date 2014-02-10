КГИОП требует вернуть пропавшую лепнину с Дом Орлова на Вознесенском проспекте

Дом будут реставрировать, но это будет делать комитет Смольного.

С дома-памятника на Вознесенском проспекте самовольно демонтировали элементы лепнины — горельефные женские полуфигуры. КГИОП обратился с заявлением в полицию, сообщила пресс-служба ведомства 11-го июня.

Речь идет о доме №18А на Вознесенском проспекте — объекте культурного наследия регионального значения "Дом Е.М. Орлова". Сначала жалоба поступила в комитет, после чего специалисты выехали на место и провели проверку. Выяснилось, что лепной декор фасада действительно частично пропал.

Управляющей компании Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района направили предписание на остановку работ. Также КГИОП подал заявление в полицию о преступлении по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия...". Утраченный объект должны будут восстановить. Дом Орлова включен в план реставрации.

Ранее Piter.TV узнал к эксперта, почему в Петербурге обрушается лепнина и что с этим делать.

Фото: пресс-служба КГИОП