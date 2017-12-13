Момент падения самолета АН-148 запечатлели камеры наблюдения

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения частного дома в Подмосковье, на котором запечатлен момент соприкосновения АН-148 с землей и взрыв.

Накануне, 11 февраля, через несколько минут после взлета в Раменском районе Московской области разбился пассажирский самолет АН-148, который вылетел из Домодедово в Орск. На борту находилось 65 пассажиров, среди них трое детей и 6 членов экипажа. Все они погибли. Полный список погибших в авиакатастрофе. Обломки самолета и останки тел разбросало в радиусе 1 километра. О подробностях катастрофы Piter.TV писал ранее.

Вчера Piter.TV публиковал первое видео с места падения самолета. Сейчас появилось видео, на котором видно, как самолет столкнулся с землей и взорвался. Видео было снято камерой наблюдения одного из частных домов поблизости. Подлинность этой видеозаписи устанавливают специалисты. Очевидцы рассказывали, что самолет загорелся и развалился еще в воздухе.

Так как выживших в авиакатастрофе нет, спасательная операция прекращена. На месте круглосуточно ведется поисковая операция. Расследование авиакатастрофы ведется сразу в нескольких областях: Саратовской, Московской и Оренбургской.

Видео: YouTube/ПРОЕКТ Х