В Ространснадзоре рассказали, что разбившийся самолет эксплуатировали с техническими нарушениями. На месте крушения был найден один из бортовых самописцев. Службы сообщили, что он сильно не пострадал. МЧС и СК продолжают поисковые работы в Московской области. Семьям погибших выплатят по 2 млн рублей.

11 февраля с радаров через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", который вылетел в город Орск Оренбургской области. Позже поступило сообщение, что воздушное судно потерпело крушение в Подмосковье.

Обломки пассажирского лайнера обнаружили около населенного пункта Степановское. В скором времени стало ясно, что это именно тот пропавший самолет, на котором находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как стало известно, лайнер начал резко терять высоту и упал в снежном поле, где среди обломков нашли тела погибших.

Долгое время ни в московском аэропорту, ни в Орском администрация не отвечала на вопросы. Многие пассажиры в столице даже не знали о случившемся. В 21:00 столичный аэропорт так и не пркомментировал трагедию. Регистрация на рейс «"Саратовских авиалиний" в Саратов на 21:15 осуществлялась в штатном режиме. Однако рейс из Орска в Москву отложили на сутки.

Крушение самолета Ан-148 последние новости

После подтверждения информации о том, что пассажирский самолет потерпел крушение, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Правоохранительные органы допросили авиадиспетчера, дежурившего в аэропорту "Домодедово" в момент авиакатастрофы. Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам диспетчера, самолет произвел взлет без проблем, поднялся на 110-й эшелон, но вскоре понизился до 70-го и пропал с радаров. Командир судна не сообщал о каких-либо неполадках.

В первые несколько часов сотрудники МЧС смогли найти один из бортовых самописцев. Позже выяснилось, что он регистрировал параметры полета. Его состояние оценили как удовлетворительное и передали на расшифровку. Второй "черный ящик", на данный момент, не обнаружен.

На месте происшествия поисковый отряд обнаружил среди вещей документы пассажиров. Сотрудники МЧС и СК РФ будут продолжать поиски всю ночь. Обломки исследуют около 600 спасателей, 200 полицейских и больше 120 единиц техники.

Причины падения самолета: в Ан-148 были выявлены нарушения в эксплуатации

Как сообщает mk.ru с ссылкой на источники в Ространснадзоре, в ходе ноябрьской проверки в прошлом году авиакомпании "Саратовские авиалинии", были выявлены многочисленные нарушения.

Во время изучения состояния воздушного судна Ан-148-100В был зафиксирован факт нарушения замены масла в редукторах и промывки фильтра. Авиакомпания обязана обслуживать техническое состояние самолета после каждых 375 летных часов. На разбившемся лайнере работы проводились с периодичностью 750 часов.

Также стало известно, что Минтруд поручил Пенсионному фонду России и Фонду социального страхования организовать выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Пенсионный фонд должен установить семьям погибших пенсии по случаю потери кормильца, а Роструд и Фонд соцстрахования должны обеспечить выплаты, предусмотренные законодательством. По закону семьи получат по 2 млн рублей, а родные членов экипажа дополнительно еще 1 млн рублей, так как их близкие погибли при исполнении трудовых обязанностей.

Напоминаем, после авиакатастрофы МЧС открыло "горячую линию": 8-800-775-17-17

Ранее Piter.tv публиковал полный список, кто был на разбившемся АН-148.

Список находившихся на борту Ан-148

Члены экипажа:

1. Губанов Валерий Иванович, командир борта;

2. Гамборян Сергей Арсенович, второй пилот;

3. Славинская Анастасия Владимировна, проводник;

4. Коболь Виктория Олеговна, проводник;

5. Сергеев Олег Владимирович, технический специалист;

6. Ребянин Андрей Аркадьевич, технический специалист.

Пассажиры:

АКНАЗАРОВ Тамерлан Турибекович

АЛЕКСАНДРОВ Илья

АЛЕКСЕЕНКОТ Крискентия Николавна

АНОХИН Виктор

АНОХИНА Зоя

БОЙКОВА Екатерина Михайловна

БУЛАТОВА Лилия

ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович

ВЕДЯКИНА Мария

ГАУССБ Альфия Акзамовна

ГАХРАМАНОВ Намиг

ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич

ГРОМОВ Игорь

ДАВЫДОВА Елена Васильевна

ДМИТРИЕНКО Юлия

ДОЛБИН Виктор

ДРАГИНА Маргарита

ДРИШОВА Ирина

ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич

ИЛЬИНОВ Евгений

КАЛАШНИК Марина Александровна

КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович

КАРПУШКИН Анатолий

КАРПУШКИНА Татьяна

КИСЕЛЕВА Екатерина

КЛАЕВ Юрий

КОВЧУГА Людмила Сергеевна

КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна

КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий

КОРОТКОВ Евгений

КРАСОВА Надежда(ребенок)

КРАСОВА Оксана

ЛЕВАНОВ Евгений

ЛЕВАНОВ Евгений(ребенок)

ЛЕОНОВА Ольга

МАЧНЕВА Светлана

МЕЩЕРЯКОВА Наталья

МОМЗИКОВА Кристина

НАЗАРОВ Максим

НАСЫРОВА Екатерина Павловна

НИКИТЕНКОВА Галина

НИКИТЧЕНКО Алексей

НИКОЛАЕНКО Любовь

НОРМАНТОВИЧ Александр

НОРМАНТОВИЧ Владимир

ПАНЧЕНКО Сергей

ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич(ребенок)

ПУРЕПОВ Олег

РАДЧУК Инна Евгеньевна

РЕМАРЧУК Владимир

СЕВОЯН Варсик

СЕРГОШКО Александр

СИНИЦИНА Татьяна

СОН Ульяна

СТАВСКИЙ Илья

ТОЛКАЧЕВ Вячеслав

ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович

ТОЛКАЧЕВА Любовь

ТОЛМАСОВА Дарья

ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович

УРАЗАЕВА Марина

УСАЧЕВ Владимир Павлович

ХОХЛОВА Ольга Анатольевна

ЦИГИЧКО Ольга

ЯМАЕВ Юрий

Видео: МЧС России