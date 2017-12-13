Стала известна причина крушения Ан-148 под Москвой

Обнародованы результаты анализа переговоров экипажа Ан-148

Сегодня, 15 февраля, межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные звукового регистратора Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье не долетев до пункта назначения. Об этом сообщается на сайте МАК.

В результате расшифровки подтвердилась официальная версия, которую комиссия МАК выдвигала 13 февраля. Причиной гибели лайнера, по данным комитета, стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления, которую получали пилоты.

К этому выводу комиссия пришла на основании расшифрованных данных параметрического самописца Ан-148.

Напомним, что 11 февраля после вылета из Домодедово через 2 минуты пропал с радаров самолет АН-148 Саратовских авиалиний. В результате падения лайнера погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Видео: YouTube / ПРОЕКТ Х