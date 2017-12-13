МАК выдвинул предварительную версию крушения самолета Ан-148

Стала известна одна из причин крушения самолета АН-148 "Саратовский авиалиний".

МАК выдвинул предварительную версию трагического крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". По мнению специалистов, борт мог упасть из-за неверных данных о скорости полета, которые поступали пилотам с обледеневших датчиков.

Как пишет РБК, Межгосударственный авиационный комитет сообщает, что 13 февраля комиссия дала первую расшифровку данных с "черных ящиков" Ан-148. В ведомстве установили, что напряженная ситуация на воздушном судне началась уже через 2,5 минуты после взлёта на высоте около 1300 метров и при приборной скорости 465 – 470 километров в час. Тогда системой самолета была замечена разница между показаниями датчиков скорости. Через 30 секунд расхождение в данных на модуле воздушных параметров левого пилота и резервного прибора составила уже около 30 километров в час.

В МАК уточняется, что экипаж получил разовое сообщение: "Приборная - сравни". Далее через 50 секунд сообщение о большой разнице повторилось. В тот момент лайнер находился уже на высоте в 2 тысячи метров.

Фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева. Комиссия МАК

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стал известен текст последнего СМС пассажирки самолета Ан-148.

Пассажирка самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" перед взлетом отправила СМС-сообщение своему приятелю. Текст сообщения раскрыли СМИ. В СМС-ке не говорилось ничего, что может указывать на авиакатастрофу: "Выехали на взлетную полосу! Стоим, не взлетаем", - говорилось в сообщении, об этом пишет "Российский Диалог".

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