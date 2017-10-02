МЧС начало повторные поиски погибших в катастрофе АН-148 в Подмосковье

Сегодня, 10 апреля, стало известно, что МЧС возобновила поиски останков тел погибших на месте крушения самолета АН-148, который разбился почти сразу после взлета 11 февраля.
К месту крушения самолета возле села Степановское прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. Спасатели обследуют место падения самолета. Предполагается, что сюда приедут и родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области. Он проинформирует родственников о ходе поисковой информации.
В социальных сетях появились сообщения, что возле поля, где рухнул самолет, выставлено оцепление и идут поиски.