Десятки российских пилотов больше не смогут летать из-за фальшивых дипломов

Они получали образование в университете, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Правда всплыла после крушения самолета "Саратовских авиалиний" в 2018 году.

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 "Саратовских авиалиний", которая произошла в феврале прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.

Проверки показали, что пилоты "Саратовских авиалиний" окончили Уральский государственный университет. А он не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Теперь у пилотов нет сертификатов и работы. Они пытались обратиться в суд, но все их иски отклонили.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля 2018 года разбился в Подмосковье. Все 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. По официальной версии: пилоты получали неточную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления. Также выяснилось, что второй пилот самолета прошел 10-месячные курсы, у него не было высшего образования.

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Видео: YouTube/ sibtupolev​​​​​​​