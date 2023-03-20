За лучшую практику наставничества в Петербурге присудят дипломы

В этом году награду присудили пяти компаниям.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства о присуждении почетного диплома "Лучшая практика наставничества", сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году награду присудили пяти компаниям. Победители и призеры определены по результатам конкурсного отбора в трех номинациях. Первая из них – "Профессиональное развитие молодежи", победитель – АО "ОДК-Климов", призеры – ПАО СЗ "Северная верфь", ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

Вторая номинация – "Цифровые инновации на предприятии", победителем которой стало ООО "Компания Прогресс", а третья – "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда". Ее выиграло ООО "Русэлпром-ЛЭЗ".

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный подготовил новые программы поддержки бизнеса.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)