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За лучшую практику наставничества в Петербурге присудят дипломы
Сегодня, 14:52
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За лучшую практику наставничества в Петербурге присудят дипломы

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В этом году награду присудили пяти компаниям.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства о присуждении почетного диплома "Лучшая практика наставничества", сообщили в пресс-службе Смольного. 

В этом году награду присудили пяти компаниям. Победители и призеры определены по результатам конкурсного отбора в трех номинациях. Первая из них – "Профессиональное развитие молодежи", победитель – АО "ОДК-Климов", призеры – ПАО СЗ "Северная верфь", ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. 

Вторая номинация – "Цифровые инновации на предприятии", победителем которой стало ООО "Компания Прогресс", а третья – "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда". Ее выиграло ООО "Русэлпром-ЛЭЗ". 

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный подготовил новые программы поддержки бизнеса. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дипломы, наставничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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