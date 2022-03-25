Смольный подготовил новые программы поддержки бизнеса

Градоначальник заявил, что в 2023 году через Фонд развития промышленности выделили почти 4 млрд рублей.

Петербургское правительство подготовило новые программы поддержки бизнеса. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник заявил, что в 2023 году через Фонд развития промышленности выделили почти 4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Также была запущена программа субсидирования опытно-конструкторских работ. С этого года начнется возмещение затрат на аренду жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, которых привлекут из регионов. С сентября Фонд микрофинансирования запускает программу для предпринимателей сферы торговли и общественного питания. Они смогут получать до 20 млн рублей по льготной ставке.

Кроме того, отмечается, что важную роль в экономике Петербурга играет малый и средний бизнес. В городе насчитывается 355 тыс. таких компаний, увеличивается число самозанятых. В этом секторе экономики суммарно задействовано уже почти 2 млн человек.

Ранее мы рассказывали о том, что предприятиям Петербурга предоставят субсидии для повышения энергоэффективности.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)