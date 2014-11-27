Предприятиям Петербурга предоставят субсидии для повышения энергоэффективности

Субсидии будут предоставлены промышленным предприятиям с целью возмещения 80% затрат, связанных с проведением энергетического обследования.

Промышленным предприятиям Петербурга будут предоставлены субсидии на проведение энергетических обследований и приобретение энергосберегающего оборудования. Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Субсидии будут предоставлены промышленным предприятиям с целью возмещения 80% затрат, связанных с проведением энергетического обследования. Однако, сумма не может превышать 80% от общей суммы затрат, связанных с приобретением энергетического оборудования.

Учитываются затраты, понесенные в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Общий размер субсидий составляет 21 миллион рублей.

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