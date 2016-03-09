Появился полный список, кто был на разбившемся АН-148

Сегодня, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет АН-148, принадлежащий Саратовским авиалиниям, который вылетел в Орск из Домодедово. Piter.TV сообщал подробности крушения известные к этому часу. Очевидцы сообщили, что самолет загорелся уже в воздухе. Сейчас на месте работают спасатели. Работа спасателей на месте крушения самолета будет вестись круглосуточно.
Ранее Piter.TV опубликовал список членов экипажа разбившегося АН-148. К этой минуте появился полный список:
Члены экипажа:
1. Губанов Валерий Иванович, командир борта;
2. Гамборян Сергей Арсенович, второй пилот;
3. Славинская Анастасия Владимировна, проводник;
4. Коболь Виктория Олеговна, проводник;
5. Сергеев Олег Владимирович, технический специалист;
6. Ребянин Андрей Аркадьевич, технический специалист.
Пассажиры:
- АКНАЗАРОВ Тамерлан Турибекович
- АЛЕКСАНДРОВ Илья
- АЛЕКСЕЕНКОТ Крискентия Николавна
- АНОХИН Виктор
- АНОХИНА Зоя
- БОЙКОВА Екатерина Михайловна
- БУЛАТОВА Лилия
- ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович
- ВЕДЯКИНА Мария
- ГАУССБ Альфия Акзамовна
- ГАХРАМАНОВ Намиг
- ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич
- ГРОМОВ Игорь
- ДАВЫДОВА Елена Васильевна
- ДМИТРИЕНКО Юлия
- ДОЛБИН Виктор
- ДРАГИНА Маргарита
- ДРИШОВА Ирина
- ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич
- ИЛЬИНОВ Евгений
- КАЛАШНИК Марина Александровна
- КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович
- КАРПУШКИН Анатолий
- КАРПУШКИНА Татьяна
- КИСЕЛЕВА Екатерина
- КЛАЕВ Юрий
- КОВЧУГА Людмила Сергеевна
- КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна
- КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий
- КОРОТКОВ Евгений
- КРАСОВА Надежда(ребенок)
- КРАСОВА Оксана
- ЛЕВАНОВ Евгений
- ЛЕВАНОВ Евгений(ребенок)
- ЛЕОНОВА Ольга
- МАЧНЕВА Светлана
- МЕЩЕРЯКОВА Наталья
- МОМЗИКОВА Кристина
- НАЗАРОВ Максим
- НАСЫРОВА Екатерина Павловна
- НИКИТЕНКОВА Галина
- НИКИТЧЕНКО Алексей
- НИКОЛАЕНКО Любовь
- НОРМАНТОВИЧ Александр
- НОРМАНТОВИЧ Владимир
- ПАНЧЕНКО Сергей
- ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич(ребенок)
- ПУРЕПОВ Олег
- РАДЧУК Инна Евгеньевна
- РЕМАРЧУК Владимир
- СЕВОЯН Варсик
- СЕРГОШКО Александр
- СИНИЦИНА Татьяна
- СОН Ульяна
- СТАВСКИЙ Илья
- ТОЛКАЧЕВ Вячеслав
- ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович
- ТОЛКАЧЕВА Любовь
- ТОЛМАСОВА Дарья
- ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович
- УРАЗАЕВА Марина
- УСАЧЕВ Владимир Павлович
- ХОХЛОВА Ольга Анатольевна
- ЦИГИЧКО Ольга
- Ямаев Юрий
Видео: Иннокентий Гаркаликов
Фото: ВК