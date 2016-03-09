Появился полный список, кто был на разбившемся АН-148

Сегодня, 11 февраля, в Раменском районе Московской области разбился самолет АН-148, который вылетел из Домодедово в Орск.

Сегодня, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет АН-148, принадлежащий Саратовским авиалиниям, который вылетел в Орск из Домодедово. Piter.TV сообщал подробности крушения известные к этому часу. Очевидцы сообщили, что самолет загорелся уже в воздухе. Сейчас на месте работают спасатели. Работа спасателей на месте крушения самолета будет вестись круглосуточно.

Ранее Piter.TV опубликовал список членов экипажа разбившегося АН-148. К этой минуте появился полный список:

Члены экипажа:

1. Губанов Валерий Иванович, командир борта;

2. Гамборян Сергей Арсенович, второй пилот;

3. Славинская Анастасия Владимировна, проводник;

4. Коболь Виктория Олеговна, проводник;

5. Сергеев Олег Владимирович, технический специалист;

6. Ребянин Андрей Аркадьевич, технический специалист.

Пассажиры:

АКНАЗАРОВ Тамерлан Турибекович АЛЕКСАНДРОВ Илья АЛЕКСЕЕНКОТ Крискентия Николавна АНОХИН Виктор АНОХИНА Зоя БОЙКОВА Екатерина Михайловна БУЛАТОВА Лилия ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович ВЕДЯКИНА Мария ГАУССБ Альфия Акзамовна ГАХРАМАНОВ Намиг ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич ГРОМОВ Игорь ДАВЫДОВА Елена Васильевна ДМИТРИЕНКО Юлия ДОЛБИН Виктор ДРАГИНА Маргарита ДРИШОВА Ирина ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич ИЛЬИНОВ Евгений КАЛАШНИК Марина Александровна КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович КАРПУШКИН Анатолий КАРПУШКИНА Татьяна КИСЕЛЕВА Екатерина КЛАЕВ Юрий КОВЧУГА Людмила Сергеевна КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий КОРОТКОВ Евгений КРАСОВА Надежда(ребенок) КРАСОВА Оксана ЛЕВАНОВ Евгений ЛЕВАНОВ Евгений(ребенок) ЛЕОНОВА Ольга МАЧНЕВА Светлана МЕЩЕРЯКОВА Наталья МОМЗИКОВА Кристина НАЗАРОВ Максим НАСЫРОВА Екатерина Павловна НИКИТЕНКОВА Галина НИКИТЧЕНКО Алексей НИКОЛАЕНКО Любовь НОРМАНТОВИЧ Александр НОРМАНТОВИЧ Владимир ПАНЧЕНКО Сергей ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич(ребенок) ПУРЕПОВ Олег РАДЧУК Инна Евгеньевна РЕМАРЧУК Владимир СЕВОЯН Варсик СЕРГОШКО Александр СИНИЦИНА Татьяна СОН Ульяна СТАВСКИЙ Илья ТОЛКАЧЕВ Вячеслав ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович ТОЛКАЧЕВА Любовь ТОЛМАСОВА Дарья ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович УРАЗАЕВА Марина УСАЧЕВ Владимир Павлович ХОХЛОВА Ольга Анатольевна ЦИГИЧКО Ольга Ямаев Юрий

Видео: Иннокентий Гаркаликов

Фото: ВК