Шансов выжить не было: Все, кто находился на борту разбившегося АН-148, погибли

Ранее Piter.TV опубликовал первое видео с места крушения самолета АН-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье.

Сегодня, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет АН-148, который вылетел из Домодедово в Орск.

Piter.TV публиковал первое видео с места крушения самолета в Раменском районе возле населенного пункта Степановское Московской области. Сообщается, что на борту самолета находились 65 пассажиров, среди них ребенок, и 6 членов экипажа. Самолет пропал с радаров спустя всего несколько минут после взлета. Сообщается, что АН-148 незадолго до катастрофы резко стал терять высоту. Шансов выжить у пассажиров не было. На месте крушения самолета найдены тела погибших.

На месте крушения работают спасатели и несколько бригад медиков. В 14.45 в МЧС поступило сообщение о пропаже с радаров воздушного судна. В 15.40 были обнаружены обломки. На месте крушения самолета работают 34 единицы спецтехники, 167 человек, из них от МЧС 124 человека и 21 единиц спецтехники.

Видео: YouTube/Иннокентий Гаркаликов

Фото: МЧС РФ по Московской области