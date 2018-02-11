Опубликован список членов экипажа АН-148 разбившегося в Подмосковье

Сегодня, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет АН-148, принадлежащий Саратовским авиалиниям, который вылетел в Орск из Домодедово. Piter.TV сообщал подробности крушения известные к этому часу. Очевидцы сообщили, что самолет загорелся уже в воздухе. Сейчас на месте работают спасатели.
На борту самолета было 71 человек, из них 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Появился список членов экипажа АН-148:
1. Губанов Валерий Иванович, командир борта;
2. Гамборян Сергей Арсенович, второй пилот;
3. Славинская Анастасия Владимировна, проводник;
4. Коболь Виктория Олеговна, проводник;
5. Сергеев Олег Владимирович, технический специалист;
6. Ребянин Андрей Аркадьевич, технический специалист.
Видео: YouTube/Иннокентий Гаркаликов
Фото: ВКонтакте, МЧС РФ по Московской области.