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Мишустин: ЕАЭС нужны условия для безопасного пассажирского сообщения

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Глава кабмина РФ рассказал о расширении географии применения приложения "Путешествую без COVID-19".

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил о том, что странам ЕАЭС нужны условия для безопасного пассажирского сообщения. Такую позицию чиновник огласил в рамках выступления на расширенном межправительственном заседании стран  Евразийского экономического союза. В частности, Москва предложила коллегам расширить географическое использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Наши страны принимают меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Свою востребованность доказало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19"... У приложения уже больше миллиона пользователей, и идет работа над расширением его возможностей и географии.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Сейчас в тревел-проекте участвуют "пятерка" ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также страны СНГ. По мнению Мишустина, следует подключать других партнеров, так как уровень заражаемости по миру растет.

Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам.

Фото и видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия

Теги: авиасообщение, еаэс, михаил мишустин, путешествую без covid-19
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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