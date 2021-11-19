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Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам

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Глава кабмина РФ оценил необходимость наращивания темпов по вакцинации от коронавируса.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин высказался за равный доступ граждан ЕАЭС к безопасным лекарствам. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на расширенном межправительственном заседании стран Евразийского экономического союза. Чиновник отметил, что план на ближайшие три года будет утвержден в скором времени.

Наряду с борьбой с коронавирусом надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов. Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам "пятерки".

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению Мишустина, для достижения коллективного иммунитета в странах ЕАЭС наращиваются темпы массовой вакцинации жителей от ковида. Он напомнил, что отечественные препараты для профилактики заражения показали высокую эффективность и безопасность, поэтому Москва организовала соответствующие поставки в ЕАЭС. Также РФ помогает партнерам наладить производство вакцины на их производственных мощностях.

Мишустин предложил расширить перечень товаров для обязательной маркировки в ЕАЭС.

Фото и видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия

Теги: еаэс, лекарства, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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