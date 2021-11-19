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Мишустин предложил расширить перечень товаров для обязательной маркировки в ЕАЭС

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Глава кабмина РФ рассказал о торговых отношениях в ЕАЭС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил расширить перечень товаров для обязательной маркировки в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе). По мнению чиновника, эта мера поможет "обелить" рынок. Москва полагает, что следует увеличить контроль за контрафактной продукцией и исключить серые схемы на территории всей пятерки государств.

Мы организовали маркировку обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров легкой промышленности и отдельных видов молочной продукции. Принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер заметил на заседании с коллегами, что практика мировых лет показывает, что одним из наиболее действенных механизмов по урегулированию вопроса является маркировка товаров. Также Россия оценила приверженность стран ЕАЭС к инструментам регулирования электронной торговли.

Мишустин расширил обязанности вице-премьеров.

Фото и видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия

Теги: еаэс, михаил мишустин, торговля, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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