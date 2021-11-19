Глава кабмина РФ рассказал о торговых отношениях в ЕАЭС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил расширить перечень товаров для обязательной маркировки в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе). По мнению чиновника, эта мера поможет "обелить" рынок. Москва полагает, что следует увеличить контроль за контрафактной продукцией и исключить серые схемы на территории всей пятерки государств.

Мы организовали маркировку обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров легкой промышленности и отдельных видов молочной продукции. Принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер заметил на заседании с коллегами, что практика мировых лет показывает, что одним из наиболее действенных механизмов по урегулированию вопроса является маркировка товаров. Также Россия оценила приверженность стран ЕАЭС к инструментам регулирования электронной торговли.

Мишустин расширил обязанности вице-премьеров.

Фото и видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия