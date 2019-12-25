В правительстве РФ закрепили новые обязанности замов Мишустина.

Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений президента. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров. Известно, что теперь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов займется курированием вопроса по низкоуглеродному развитию. В зону ответственности чиновника попали темы по адаптации отечественной экономики к мировому энергетическому переходу.

За идеологом административной реформы вице-премьером Дмитрием Григоренко закреплены полномочия по совершенствованию структуры государственного аппарата, корпораций, компаний, акционерных обществ, а также автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. пресс-служба кабмина РФ

Также Дмитрий Григоренко будет координировать работу Аналитического центра при правительстве. Ранее эта обязанность возлагалась на Дмитрия Чернышенко. Чернышенко же получит обязанности по кураторству АНО "Национальные приоритеты". Эта организация координирует и коммуницирует работу по реализации национальных проектов РФ. Чернышенко также будет обеспечивать взаимодействие с органами власти в "Сириусе".

Кабмин утвердил новый перечень районов Крайнего Севера.

Фото: Правительство Р

