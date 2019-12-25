Кабмин утвердил новый перечень районов Крайнего Севера

В него полностью вошли Якутия, Магаданская и Мурманская области, а также Камчатский край.

Российское правительство утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

В список полностью вошли Якутия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области, а также Камчатский край.

Кроме того, статус территории Крайнего Севера получили отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей, а также республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми и Тыва.

Также список пополнили отдельные города, городские и муниципальные округа и районы Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным <…> Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации. из сообщения правительства РФ

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Фото: ВК/Правительство России