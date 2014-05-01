В России увеличили размер максимального пособия по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, максимальный размер пособия по безработице в следующем году составит почти 12,8 тыс. рублей. Кроме того, председатель правительства поручил установить минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей.
Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <…> максимальную величину пособия по безработицу в размере 12 792 рублей – в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты.
из постановления правительства РФ
Ранее Государственная дума России приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам. Депутаты нижней палаты парламента приняли документ в окончательном третьем чтении во время пленарного заседания.
Фото: pexels.com
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