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В России увеличили размер максимального пособия по безработице
Сегодня, 15:59
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В России увеличили размер максимального пособия по безработице

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Минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тыс. рублей.

В России увеличили размер максимального пособия по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, максимальный размер пособия по безработице в следующем году составит почти 12,8 тыс. рублей. Кроме того, председатель правительства поручил установить минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей.

Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <…> максимальную величину пособия по безработицу в размере 12 792 рублей – в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты.

из постановления правительства РФ

Ранее Государственная дума России приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам. Депутаты нижней палаты парламента приняли документ в окончательном третьем чтении во время пленарного заседания.

Фото: pexels.com

Теги: пособие по безработице, правительство рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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