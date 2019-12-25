Ведутся расследование смерти военнослужащей после прививки Covishield.

Минздрав Украины отреагировал на смерть военнослужащей после вакцинации. Трагедия произошла накануне в Одесской области с женщиной, привитой препаратом Covishield. Специалисты полагают, что представительница ВСУ скончалась из-за того, что страдала хроническими сердечно-сосудистыми и другими сопутствующими заболеваниями. Об этом чиновники написали в официальном аккаунте на Facebook.

Медики призывают прессу и общественность воздержаться от поспешных выводов о связи ее смерти с проведением вакцинации. Минздрав Украины

В стране ведется расследование по факту гибели военнослужащей после прививки. Медики установили, что летальный исход зафиксирован спустя два дня после вакцинации из-за "острых расстройств кровообращения". Предположительно, речь идет о тромбозе, который ранее выявляли у привившихся препаратом AstraZeneca.

Напомним, что женщина имела приоритетное право на получение вакцины Covishield/AstraZeneca, так как должна была отправиться в командировку на Донбасс, в зону ООС. У нее не было замечено никаких аллергических реакций на компоненты препарата.

ВСУ провели военные учения у границы с Крымом.

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