Армия Киева использовала РСЗО "Смерч".

ВСУ провели военные учения у границы с Крымом. Об этом сообщили представители силовых ведомств Киева. По данным специалистов, к тренировкам были привлечены реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником. пресс-служба ВСУ

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев объяснил журналистам, что военные отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. Тренировки проводились в том числе и в сфере распознавания воздушных объектов противника, а также анализировался процесс мониторинга за воздушным пространством.

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Видео: YouTube / Армія Inform