Минобороны закажет шесть корветов на Амурском судостроительном заводе

Сергей Шойгу рассказал о госзаказе от Минобороны России для АСЗ.

Минобороны России закажет шесть корветов для Военно-морского флота на Амурском судостроительном заводе. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании. Чиновник напомнил, что с октября 2020 года на заводе будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств. При этом учетная ставка составит пять процентов.

На реализацию государственного оборонного заказа в Хабаровском крае до завершения 2028 года Минобороны выделило 630 млрд рублей. По словам Шойгу, такие вложения положительно скажутся на бюджете региона. Министр обороны России понадеялся на то, что краевое управление окажет поддержку Амурскому судостроительному заводу в подборе специализированных кадров для выполнения госзаказа.

Минобороны до конца года подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130.