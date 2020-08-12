Истребители будут создаваться на базе авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

Минобороны России закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей. Об этом во время совещания с представителями ОПК рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Он объяснил, что военные заключат дополнительный контракт на поставку боевых самолетов с заводом в Комсомольске-на-Амуре.

До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей Сергей Шойгу, министр обороны России

Эксперт заметил, что он прибыл в Хабаровский край для того, чтобы убедиться в том, что авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре способен выполнить новый контракт.

В 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей.

Видео: YouTube / Минобороны России