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Минобороны России закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей

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Истребители будут создаваться на базе авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

Минобороны России закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей. Об этом во время совещания с представителями ОПК рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Он объяснил, что военные заключат дополнительный контракт на поставку боевых самолетов с заводом в Комсомольске-на-Амуре.

До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей

Сергей Шойгу, министр обороны России

Эксперт заметил, что он прибыл в Хабаровский край для того, чтобы убедиться в том, что авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре способен выполнить новый контракт. 

В 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: сергей шойгу, су-35, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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