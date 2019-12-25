Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей. Министр обороны России рассказал, что регион вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, а также оснащении вооруженных сил современной техникой.
По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд
Сергей Шойгу, министр обороны России
Чиновник отметил, что в интересах военного министерства РФ в Хабаровском крае реализуются десятки долгосрочных государственных проектов. Контракты помогают обеспечивать рабочими местами местное население.
Прежде всего, это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем
Сергей Шойгу, министр обороны России
Министр напомнил, что в регионе дислоцировано большое количество воинских частей.
Шойгу проверил в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа.
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