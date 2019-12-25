Глава Минобороны оценил вклад Хабаровского края в развитие оборонной способности государства.

Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей. Министр обороны России рассказал, что регион вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, а также оснащении вооруженных сил современной техникой.

По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник отметил, что в интересах военного министерства РФ в Хабаровском крае реализуются десятки долгосрочных государственных проектов. Контракты помогают обеспечивать рабочими местами местное население.

Прежде всего, это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем Сергей Шойгу, министр обороны России

Министр напомнил, что в регионе дислоцировано большое количество воинских частей.

Шойгу проверил в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа.