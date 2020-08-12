Минобороны до конца года подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130

Сергей Шойгу рассказал о дополнительных контрактах на поставку самолетов.

Минобороны России до конца 2020 года подпишет государственные контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130. Об этом сообщил во время совещания с предприятиями ОПК глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник отметил, что Минобороны РФ хочет получить дополнительно 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130. Еще один контракт будет связан с ремонтом воздушных бортов Су-30. Он будет заключен в 2021 году. Стоимость соглашения составит 7,2 млрд рублей.

Сергей Шойгу рассказал, что на Иркутском авиационном заводе ведется модернизация, которая позволит увеличить производственные мощности и добавить новые производительные силы.

Минобороны России закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей.

Видео: Минобороны России