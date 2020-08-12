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Минобороны до конца года подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130

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Сергей Шойгу рассказал о дополнительных контрактах на поставку самолетов.

Минобороны России до конца 2020 года подпишет государственные контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130. Об этом сообщил во время совещания с предприятиями ОПК глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей

Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник отметил, что Минобороны РФ хочет получить дополнительно 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130. Еще один контракт будет связан с ремонтом воздушных бортов Су-30.  Он будет заключен в 2021 году. Стоимость соглашения составит 7,2 млрд рублей.

Сергей Шойгу рассказал, что на Иркутском авиационном заводе ведется модернизация, которая позволит увеличить производственные мощности и добавить новые производительные силы. 

Минобороны России закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сергей шойгу, су-30см2, як-130
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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