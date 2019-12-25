Игорь Конашенков прокомментировал выступление Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Минобороны России ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы. Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила, что Берлин всегда считал силовую позицию хорошей политикой. В России напомнили, что такой диалог уже приводил к трагическим для мира последствиям.

Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло Игорь Конашенков, генерал-майор России

В Минобороны отметили, что уже не в первый раз немецкие политики говорят о силовом способе решения отношений с РФ. Конашенков считает, что это напоминает попытки младшеклассников компенсировать незнание предмета громкость произносимого абсурда.

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