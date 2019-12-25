Ролик военные опубликовали вечером 25 ноября.

Минобороны РФ разместило видео вторжения эсминца ВМС США в территориальные воды. Ролик опубликован военными 25 октября. По данным оборонного ведомства, на кадрах представлен эсминец Военно-морских сил США, который заходит в залив Петра Великого - территориальные воды России.

Речь идет об американском военном корабле "Джон Маккейн". В Минобороны объяснили, что эсминцу удалось пройти два километра по заливу, но затем экипажу пришлось вернуться в нейтральные воды Японского моря, так как российские военные предупредили об угрозе. Навстречу кораблю был направлен "Адмирал Виноградов" для применения таранного маневра.

Позже руководство ВМС США заявило, что не считает залив территорией РФ. Американцы заявили, что сообщение Москвы не соответствует действительности, а эсминец не находился в национальных водах России.

В Германии раскритиковали заход эсминца США в российские воды.

Фото: Piter.tv