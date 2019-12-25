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В Германии раскритиковали заход эсминца США в российские воды
Сегодня, 10:02
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lesjasap

В Германии раскритиковали заход эсминца США в российские воды

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Пользователи Die Welt прокомментировали заход "Джона Маккейна" в залив Петра Великого.

В Германии раскритиковали заход эсминца США "Джон Маккейн" в российские воды. Пользователи местного издания Die Welt отреагировали на нахождение американского боевого корабля в территориальных водах РФ в заливе Петра Великого. Они напомнили, что иностранцам пришлось покинуть акваторию сразу после предупреждения военных Тихоокеанского флота. Пользователь Damon X заявил, что эсминец находился тем, где "ему делать нечего".

Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли средства массовой информации этим восторгаться, когда действительно грянет гром

пользователь Hubert N

Читатель с ником Secutor уточнил, что если перед его домом появился вооруженный отряд, то он бы чувствовал "не по себе".

И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды

пользователь Secutor

Немецкий читатель с псевдонимом Christian Z разочарован в том, что Вашингтон считает необходимым идти на такие провокации.

В Польше отреагировали на нарушение эсминцем США российской границы.

Фото: Pixabay.com

Теги: die welt, германия, джон маккейн, залив петра великого, эсминец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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