Daily Express прокомментировал нахождение "Джона Маккейна" в заливе Петра Великого.

Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США. Автор Daily Express Пол Уитерс считает, что действия американских военных поставили под угрозу общественную безопасность. Он уточнил, что имеет в виду инцидент, произошедший у российских берегов с кораблем "Джон Маккейн".

Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого материал Daily Express

По мнению журналиста, за последние дни произошло два интересных события с участием ВМС США. Первое - это ситуация с "Джоном Маккейном", вторая - заход американского эсминца "Дональд Кук" в акваторию Черного моря. Военные отметили, что корабль обеспечивал безопасность региона в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость". Дипломаты из Москвы не раз говорили о том, что присутствие иностранных боевых кораблей позитивно не сказывается на стабильности региона.

"Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США.

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