"Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США

"Джон Маккейн" зашел в территориальные воды России.

Корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы России эсминцем Военно-морского флота. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. По данным чиновников, американский боевой корабль "Джон Маккейн" собирался нарушить границу в заливе Петра Великого. Военные пригрозили иностранцам тараном.

Инцидент произошел около 06:17 часов утра 24 ноября. Известно, что американский "Джон Маккейн" находится в Японском море на протяжении нескольких дней. Экипаж эсминца нарушил территориальные воды России, "углубившись за линию морской границы на 2 км".

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра пресс-слжба Минобороны России

Американский эсминец сменил курс после предупреждения российских коллег. Корабль сразу же вышел в нейтральные воды.

Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие танкеру.

Фото: Википедия