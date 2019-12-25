"Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США

Корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы России эсминцем Военно-морского флота. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. По данным чиновников, американский боевой корабль "Джон Маккейн" собирался нарушить границу в заливе Петра Великого. Военные пригрозили иностранцам тараном.
Инцидент произошел около 06:17 часов утра 24 ноября. Известно, что американский "Джон Маккейн" находится в Японском море на протяжении нескольких дней. Экипаж эсминца нарушил территориальные воды России, "углубившись за линию морской границы на 2 км".
Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра
пресс-слжба Минобороны России
Американский эсминец сменил курс после предупреждения российских коллег. Корабль сразу же вышел в нейтральные воды.
Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие танкеру.
Фото: Википедия
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