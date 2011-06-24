Российские моряки проведут протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС республики.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Камбоджи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В порт Сиануквиль прибыл отряд в составе корветов "Резкий", "Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга". Российские моряки проведут протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС республики. У них также запланированы посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с моряками Камбоджи.

Ранее мы сообщали, что российские корабли провели учения типа PASSEX с ВМС Таиланда.

Видео: Минобороны России