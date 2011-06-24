Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Камбоджи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В порт Сиануквиль прибыл отряд в составе корветов "Резкий", "Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга". Российские моряки проведут протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС республики. У них также запланированы посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с моряками Камбоджи.
Ранее мы сообщали, что российские корабли провели учения типа PASSEX с ВМС Таиланда.
Видео: Минобороны России
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