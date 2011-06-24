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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Камбоджи

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Российские моряки проведут протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС республики.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Камбоджи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В порт Сиануквиль прибыл отряд в составе корветов "Резкий", "Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга". Российские моряки проведут протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС республики. У них также запланированы посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с моряками Камбоджи.

Ранее мы сообщали, что российские корабли провели учения типа PASSEX с ВМС Таиланда.

Видео: Минобороны России

Теги: камбоджа, корабли, минобороны россии, порт, тихоокеанский флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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