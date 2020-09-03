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Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие танкеру

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На помощь панамскому судну направлены силы Тихоокеанского флота РФ.

Боевые корабли России направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной РФ. Они объяснили, что на место трагедии направлены силы Тихоокеанского флота. 

Отряд боевых кораблей в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома" направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond

сообщение НЦУО

Военные отметили, что корабли осуществляли плановый переход в Андаманское море для участия в совместных российско-индийских военно-морских учениях "Индра Нэви".

Напомним, что на пострадавшем танкере находилось 23 человека. Судно загорелось в 180 милях от побережья Шри-Ланки. Экипаж вез груз из Индии в Кувейт. На данный момент люди, за исключением двух членов экипажа, покинули танкер. 

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Видео: YT / Global News

Теги: new diamond, индийский океан, танкер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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