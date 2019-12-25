МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

В Минобороны сообщили об отправке истребителя на перехват борта ВВС Норвегии.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолет над Баренцевым морем. В Минобороны РФ рассказали, что экипаж боевого судна был направлен на перехват борта, идентифицированного как самолет Военно-воздушных сил Норвегии. Представители Национального центра управления обороной заявили, что РЛС засекли над нейтральными водами воздушную цель, которая оказалась норвежским патрульным самолетом Р-3С Orion.

В целях недопущения пресечения государственной границы РФ направила в небо истребитель из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сил Северного флота. После разворота иностранного судна МиГ-31 вернулся на место базирования. Российский полет выполнялся в соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства.

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем.