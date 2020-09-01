Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Иностранные самолет не пересек границу с РФ.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России. По заявлению военных, самолет из состава Северного флота был поднят в небо ради недопущения нарушения государственной границы иностранным воздушным судном.

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В Центре рассказали, что после разворота норвежского борта от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского судна выполнялся в соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства.

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Видео: YouTube/Минобороны России